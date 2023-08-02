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Научный сотрудник Железнов: в августе случится два суперлуния

2:00
Наука

Все любители ночного неба могут насладиться красивыми видами суперлуния, то есть явления, когда Луна будет находиться максимально близко к Земле, в начале и конце августа. Телеканал "360" со ссылкой на старшего научного сотрудника и пресс-секретаря института прикладной астрономии РАН Николая Железнова сообщает, что первый из них под именем "осетровое" уже произошел в ночь на 2 августа. Остается голубая Луна, ожидаемая в ночь на 31 августа.

Научный сотрудник Железнов: в августе случится два суперлуния
Фото: 360tv.ru

Известно, что в ночь с 1 по 2 августа спутник приблизился к нашей планете на 23 тыс. километров. Приблизительно такой показатель ожидается и в последний день лета.

"1 [августа] интервал между двумя явлениями [полнолунием и перигей (максимальным приближением Луны)] примерно 15 часов составит, а 31 августа примерно 12 часов. То есть 31 числа будет самое большое "суперлуние" в этом году"

Увидеть дважды такое явление позволила длина календарного месяца, которая немного протяженнее лунного.

Что касается голубой Луны, то ее можно искать на небе уже в 18:52 по московскому времени. В фазе полнолуния она окажется около 04:37.

"Луну, можно увидеть тогда, когда зайдет Солнце. И естественно можно наблюдать за ней в течение всей ночи".

Специалист также рекомендует быть более острожным в своих высказываниях и поступках, так как Луна действует на всех людей по-разному. Железнов не советует вступать в конфликты, быть сдержанным и контролировать своё настроение.

Не переходите на новую работу, не начинайте новые дела. Единственное, что можно сделать, так это завершить какое-либо важное дело, ведь суперлуние "любит" порядок.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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