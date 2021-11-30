Астрономы доказали: у Земли есть вторая — крошечная — Луна

Небесное тело, имеющее всего около 50 метров в диаметре, вращается по орбите вокруг Земли.

Об этом астрономы заявляли неоднократно, называя "неопознанный объект" "второй Луной", потому что вращается она вокруг нашей планеты по определённой траектории.

У странного небесного тела есть имя — Камо-Оалева, что в переводе с гавайского означает "колеблющийся небесный фрагмент".

С Земли этот астероид рассмотреть сложно, а без телескопа и вовсе невозможно, поскольку его орбита находится дальше (примерно в 40 раз), чем орбита Луны. Во время движения по ней Камо-Оалева удаляется от планеты в 100 раз дальше, чем Луна.

По словам Бена Шарки, сотрудника планетарной лаборатории Аризонского университета, который является ведущим автором исследования, пытающегося определить происхождение "лунной звезды", часть её "деформируется из-за конкурирующих гравитационных притяжений Солнца и Земли".

Согласно данным земных приборов для сбора информации, "вторая Луна Земли" похожа на большинство астероидов, поскольку состоит из аналогичного материала, но отличается от них тем, что инфракрасная сигнатура совпадает с Лунной.

"Небесное тело, вращающееся вокруг нашей планеты, является выветрившимся силикатом, — говорит Шарки. — Эпохи воздействия космической среды и воздействия микрометеорита — это почти как отпечаток пальца и его трудно не заметить. Происхождение лунного светила — это загадка, но, учитывая, что Луну снова и снова бьют камни, проносящиеся в космосе, куски регулярно отлетают от поверхности. Большинство осколков крошечные, и они сгорают в атмосфере в виде метеоритов. Но мы видим тысячи больших кратеров на Луне, поэтому некоторые из этих лунных обломков могут оставаться в космосе. И Камо-Оалева — один из них”.