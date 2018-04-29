Назван продукт, спасающий сердце и уменьшающий вес

Американские ученые назвали продукт, который положительно влияет на сосуды и сердце и к тому же снижает вес. Это фасоль, в которой содержится много белка и клетчатки, сообщает "Vista News".

Сотрудники Колорадского университета доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Они ввели фасоль в их рацион. За время эксперимента вес грызунов значительно уменьшился. К тому же, бобовая диета снижала уровень холестерина у подопытных животных. Общее состояние сердечно-сосудистой системы мышей также значительно улучшилось.

В ходе второго исследования ученые оценивали влияние бобовых на пациентов с диабетом 2-го типа. Оказалось, что употребление бобовых защищает организм от вредоносного действия свободных радикалов и уменьшает повреждение тканей, связанное с переокислением липидов. Это положительно сказывается на здоровье сердца.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Их потребление положительно сказывается на самочувствии.

Фасоль как и все бобовые оказывает положительное влияние на здоровье. Цельные зерна снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта. Уникальными свойствами обладает куркума, которая полезна после операция и для лечения артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день улучшает работу мозга.

Читайте также:

Фасоль: меняем белую и красную на черную

Горсть кураги в день — и никакого инфаркта

Вред и польза соевых продуктов. Видео

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook