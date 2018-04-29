Назван продукт, спасающий сердце и уменьшающий вес

Американские ученые назвали продукт, который положительно влияет на сосуды и сердце и к тому же снижает вес. Это фасоль, в которой содержится много белка и клетчатки, сообщает "Vista News".
Сотрудники Колорадского университета доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Они ввели фасоль в их рацион. За время эксперимента вес грызунов значительно уменьшился. К тому же, бобовая диета снижала уровень холестерина у подопытных животных. Общее состояние сердечно-сосудистой системы мышей также значительно улучшилось.
В ходе второго исследования ученые оценивали влияние бобовых на пациентов с диабетом 2-го типа. Оказалось, что употребление бобовых защищает организм от вредоносного действия свободных радикалов и уменьшает повреждение тканей, связанное с переокислением липидов. Это положительно сказывается на здоровье сердца.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Их потребление положительно сказывается на самочувствии.
Фасоль как и все бобовые оказывает положительное влияние на здоровье. Цельные зерна снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта. Уникальными свойствами обладает куркума, которая полезна после операция и для лечения артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день улучшает работу мозга.
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