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Источник Правда.Ру

Сергей Собянин предложил новый способ обеспечения льготников бесплатными лекарствами

Здоровье

Мэр столицы Сергей Собянин во время посещения одного из диагностических центров Москвы обсудил с врачами вопрос бесплатных лекарственных препаратов, предназначенных для льготной категории граждан.

Сергей Собянин предложил новый способ обеспечения льготников бесплатными лекарствами. 395169.png

Сейчас в Москве право на бесплатные лекарственные препараты имеют 1,7 миллиона граждан.

Как сообщает сайт medpulse.ru, С.Собянин отметил, что система обеспечения граждан бесплатными лекарствами все время совершенствуется. Покупаются новые лекарства, увеличивается список заболеваний, при которых льготники могут получить препараты бесплатно.

В 2019 году Москва планирует закупить большое количество вакцин против менингококковой инфекции и провести вакцинацию 27,5 тысяч подростков против вируса папилломы человека.

Каждый год столичные врачи выписывают более 15 миллионов льготных рецептов по шести тысячам наименованиям лекарственных препаратов. Большая часть рецептов обеспечиваются в день обращения, за исключением 1% из общего количества, которые попадает на так называемое отсроченное обслуживание - по ним пациенты должны получать лекарства в течение 10-15 дней с момента обращения в аптеку.

Собянин предложил решение проблемы длительного ожидания некоторых лекарств, связанных с длительными бюрократическими процедурами: будет проведен эксперимент, который заключается в том, что люди смогут покупать препараты в аптеках за счет средств, перечисленных им из бюджета.

Власти надеются, что благодаря новому подходу, процесс обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами будет проходить быстрее.

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Темы мэр здоровье бесплатно лекарства мэр Москвы Сергей Собянин льготные лекарства
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