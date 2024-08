Как стресс медленно разрушает здоровье

Психосоматические причины болезней

Стресс и эмоциональные потрясения могут вызвать ряд психосоматических заболеваний, таких как гипертония, хроническая усталость, мигрени и проблемы с ЖКТ.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Исследования показывают, что при сильных переживаниях нервная система посылает сигналы, запускающие химические процессы, влияющие на физическое состояние. Подавленные эмоции, такие как горе, стыд и гнев, могут усугубить проблемы со здоровьем, приводя к воспалениям и сбоям в организме, включая нарушения в репродуктивной системе.

Чтобы снизить уровень стресса, важно вести дневник, заниматься спортом, сбалансировать питание и искать поддержку у близких. При соматических симптомах рекомендуется сначала обратиться к психологу.

