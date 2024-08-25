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Как стресс медленно разрушает здоровье

Психосоматические причины болезней
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Здоровье

Стресс и эмоциональные потрясения могут вызвать ряд психосоматических заболеваний, таких как гипертония, хроническая усталость, мигрени и проблемы с ЖКТ.

Психосоматические причины болезней
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Исследования показывают, что при сильных переживаниях нервная система посылает сигналы, запускающие химические процессы, влияющие на физическое состояние. Подавленные эмоции, такие как горе, стыд и гнев, могут усугубить проблемы со здоровьем, приводя к воспалениям и сбоям в организме, включая нарушения в репродуктивной системе.

Чтобы снизить уровень стресса, важно вести дневник, заниматься спортом, сбалансировать питание и искать поддержку у близких. При соматических симптомах рекомендуется сначала обратиться к психологу.

Уточнения

Психосоматика (от др.-греч. ψυχή — душа и σῶμα — тело), психосоматическая медицина — направление в медицинской психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение, исход соматических (телесных) заболеваний; область дисциплинарных исследований психосоматической проблемы — исследований, направленных на изучение взаимодействия психики и тела; отрасль клинической психологии. == Литература == Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение = Psychosomatic Medicine it`s Principles and Applications / Пер. с англ. С. Могилевского. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 352 с. — 4,000 экз. — ISBN 5-04-009099-4. Клиническая психология / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб.: Питер, 2010. — 864 с. — (Учебник для вузов). — 3,000 экз. — ISBN 978-5-49807-557-0. Основы психосоматики : электрон. изд. : [арх. 19 октября 2016] : учебн.-метод. пособ. / Сост.: К. С. Карташова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. — 29 с.

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. == Литература == К. Изард. Эмоции человека. — М.: МГУ, 1980. — 440 с. А. С. Батуев. Глава 6. Факторы организации поведения. #3. Роль эмоций в организации поведения // Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. — 3-е издание. — СПб.: «Питер», 2010. — С. 177. — 320 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-91180-842-6. Когнитивно-поведенческий подход. = Lawrence Howells. Understanding Your Emotions: CBT for Everyday Emotions and Common Mental Health Problems. (рус.). — М.: Альпина Паблишер, 2023. — 342 с. — ISBN 978-5-9614-7746-7.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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