Названы неочевидные причины лишнего веса и его чудовищные последствия

По данным Росстата, в 2023 году доля россиян с избыточным весом выросла до 62,6% с 61,7% в 2018-м. Глобальная ситуация ещё хуже — недавно в The Lancet вышло исследование, охватившее 220 миллионов человек из более 190 стран за 33 года, согласно которому распространённость лишних килограмм увеличилась среди женщин с 8,8 до 18,5%, а у мужчин с 4,8 до 14,0%.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository