Названы неочевидные причины лишнего веса и его чудовищные последствия

Врачи предупредили о снижении рождаемости из-за ожирения

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По данным Росстата, в 2023 году доля россиян с избыточным весом выросла до 62,6% с 61,7% в 2018-м. Глобальная ситуация ещё хуже — недавно в The Lancet вышло исследование, охватившее 220 миллионов человек из более 190 стран за 33 года, согласно которому распространённость лишних килограмм увеличилась среди женщин с 8,8 до 18,5%, а у мужчин с 4,8 до 14,0%.

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В число авторов статьи входили наши соотечественницы — д. м. н., профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Скоблина и д. м. н., профессор, член‑корреспондент РАН, проректор по учебной работе РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Милушкина. Они прокомментировали aif.ru итоги исследования.

По словам Милушкиной, было бы заблуждением считать причинами ожирения только самые очевидные. "Среди них не только снижение двигательной активности и увеличение потребления пищи, нарушения пищевого поведения, повышение калорийности рациона и дисбаланс пищевых веществ, но и изменение экологии, распространение токсикантов — "эндокринных разрушителей", генетические нарушения, накапливающиеся в популяции и др.", — пояснила она.

"Опасность избыточного веса в том, что он приводит к риску развития заболеваний, которые сокращают период трудоспособности и, в целом, продолжительности жизни. Кроме того, снижается качество жизни человека, что не позволяет ему в полной мере реализовать свой репродуктивный и трудовой потенциал, приводя к инвалидизации и ранней смертности", — предупредила доктор. "У пациентов, страдающих ожирением, наблюдается сокращение сексуальной активности, как в связи с отсутствием либидо, так и из-за снижения способности переносить физическую нагрузку, все это является следствием уменьшения уровня половых гормонов", — подтвердил к. м. н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Олег Морунов.

Он видит опасность такого последствия не только в лишении конкретных индивидуумов возможности получения плотских утех. "Надо отметить, что у мужчин уровень тестостерона напрямую связан с фертильностью, что может привести к снижению рождаемости в целом", — заметил специалист.