Нутрициолог советует потреблять ферментированные продукты для здоровья ЖКТ

По словам нутрициолога Катерины Кузиной, чтобы снизить нагрузку на желудок и нормализовать деятельность пищеварительной системы, следует пересмотреть свой рацион, как она пояснила в комментарии для "Ленты.ру".
По мнению нутрициолога, для оздоровления желудочно-кишечного тракта стоит дополнить меню ферментированными продуктами, такими как кефир, натуральный йогурт, кимчи, так как они богаты пробиотиками, важными для кишечной микрофлоры. Помимо этого, специалист посоветовала включать в рацион зелень, богатую витаминами и минералами, способствующими улучшению пищеварения, а также рыбу, птицу и творог как источники белка.
"Белки должны составлять 50 процентов рациона", — уточнила Катерина Кузина.
По словам нутрициолога Кузиной, для здоровья пищеварительной системы следует съедать ежедневно 300-400 граммов овощей и фруктов, которые содержат много полезной клетчатки. Она также рекомендует распределять эти продукты на небольшие порции в течение каждого приёма пищи, отдавая предпочтение овощам.
Также нутрициолог порекомендовала исключить из рациона жирные и жареные блюда, быстрые углеводы (сладости, фастфуд), газированные напитки и алкоголь.
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