Нутрициолог советует потреблять ферментированные продукты для здоровья ЖКТ

По словам нутрициолога Катерины Кузиной, чтобы снизить нагрузку на желудок и нормализовать деятельность пищеварительной системы, следует пересмотреть свой рацион, как она пояснила в комментарии для "Ленты.ру".

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture