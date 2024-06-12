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Нутрициолог советует потреблять ферментированные продукты для здоровья ЖКТ

Нутрициолог Кузина: ферментированные продукты богаты пробиотиками

1:21
Здоровье

По словам нутрициолога Катерины Кузиной, чтобы снизить нагрузку на желудок и нормализовать деятельность пищеварительной системы, следует пересмотреть свой рацион, как она пояснила в комментарии для "Ленты.ру".

Нутрициолог Кузина: ферментированные продукты богаты пробиотиками
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

По мнению нутрициолога, для оздоровления желудочно-кишечного тракта стоит дополнить меню ферментированными продуктами, такими как кефир, натуральный йогурт, кимчи, так как они богаты пробиотиками, важными для кишечной микрофлоры. Помимо этого, специалист посоветовала включать в рацион зелень, богатую витаминами и минералами, способствующими улучшению пищеварения, а также рыбу, птицу и творог как источники белка.

"Белки должны составлять 50 процентов рациона", — уточнила Катерина Кузина.

По словам нутрициолога Кузиной, для здоровья пищеварительной системы следует съедать ежедневно 300-400 граммов овощей и фруктов, которые содержат много полезной клетчатки. Она также рекомендует распределять эти продукты на небольшие порции в течение каждого приёма пищи, отдавая предпочтение овощам.

Также нутрициолог порекомендовала исключить из рациона жирные и жареные блюда, быстрые углеводы (сладости, фастфуд), газированные напитки и алкоголь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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