Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика может казаться неприхотливой, но без правильной подкормки она не даст щедрого урожая. Весной, летом и после сбора ягод — на каждом этапе нужны свои элементы. Главное — не перекормить.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Весной: просыпаемся с азотом

С наступлением весны растениям нужен стартовый импульс. Голубике, как и другим кустарникам, требуется азот — он помогает активизировать сокодвижение и стимулирует рост.

Как только на ветках появляются первые почки, не откладывайте внесение удобрений. Добавьте калий — для укрепления иммунитета, и фосфор — для будущего урожая. Эти два элемента работают в тандеме и подготавливают куст к активному сезону.

Летом: комплексная поддержка

С началом лета голубика всё ещё нуждается в калии, но теперь ей важны и другие элементы: магний, кальций, натрий. Лучшее решение — комплексные удобрения. Они обеспечивают сбалансированное питание и поддерживают растение в период формирования ягод.

Совет: чтобы не навредить перекормом, сначала внесите только калий, а через время — полную подкормку. Для здорового куста этого достаточно.

Если же растение слабое и плохо развивается, подбирайте добавки индивидуально, в зависимости от состояния куста.

После сбора урожая: восстановление

Собрали ягоды? Время подумать о будущем. Голубике необходимы магний и цинк — они помогают восстановиться, укрепляют растение перед зимовкой и готовят его к следующему сезону.

Правильное питание в нужное время — залог обильного урожая и крепкого здоровья куста.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

