Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент

Голубика может казаться неприхотливой, но без правильной подкормки она не даст щедрого урожая. Весной, летом и после сбора ягод — на каждом этапе нужны свои элементы. Главное — не перекормить.
С наступлением весны растениям нужен стартовый импульс. Голубике, как и другим кустарникам, требуется азот — он помогает активизировать сокодвижение и стимулирует рост.
Как только на ветках появляются первые почки, не откладывайте внесение удобрений. Добавьте калий — для укрепления иммунитета, и фосфор — для будущего урожая. Эти два элемента работают в тандеме и подготавливают куст к активному сезону.
С началом лета голубика всё ещё нуждается в калии, но теперь ей важны и другие элементы: магний, кальций, натрий. Лучшее решение — комплексные удобрения. Они обеспечивают сбалансированное питание и поддерживают растение в период формирования ягод.
Совет: чтобы не навредить перекормом, сначала внесите только калий, а через время — полную подкормку. Для здорового куста этого достаточно.
Если же растение слабое и плохо развивается, подбирайте добавки индивидуально, в зависимости от состояния куста.
Собрали ягоды? Время подумать о будущем. Голубике необходимы магний и цинк — они помогают восстановиться, укрепляют растение перед зимовкой и готовят его к следующему сезону.
Правильное питание в нужное время — залог обильного урожая и крепкого здоровья куста.
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