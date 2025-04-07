Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону

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Сестра Жанны Фриске Наталья Фриске опубликовала пост в надежде на то, что его прочитает сын покойной певицы.

Фото: ВК-аккаунт Натальи Фриске is licensed under public doman Наталья Фриске и Платон Шепелев

Сыну певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева исполнилось 12 лет. В день рождения к мальчику обратилась его тётя Наталья Фриске.

Она в своём послании отметила, что в последних раз видела племянника ещё совсем маленьким.

"Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, какой ты стал. Не забудь, у тебя есть маленькая сестрёнка, которая знает, что у неё есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться", — написала Наталья.

Сестра певицы объяснила, что их семья мечтает наверстать упущенные годы. Она пообещала ребёнку при встрече много сюрпризов.

Наталья пожелала Платону здоровья, верных друзей и исполнения желаний.

"Помни, что мы всегда с тобой, и ждем тебя с нетерпением!" — обратилась к мальчику Фриске.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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