Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака

Ученые на пороге прорыва: в России разработали универсальную вакцину против всех видов рака. Сенсационная новость пришла из Центра им. Гамалеи — там заявили о создании вакцины, которая может бороться с любыми формами рака. Препарат уже показал впечатляющие результаты на первых испытаниях.
"Это не прививка "на всякий случай” — мы не будем вакцинировать всех подряд", — поясняет академик Александр Гинцбург.
Вакцина предназначена только для пациентов, у которых уже диагностирован рак. Более того, препарат будет индивидуальным — подбираемым персонально под каждого больного.
Создание вакцины стало возможным благодаря федеральному финансированию. Разработка шла всего семь месяцев, но опиралась на мРНК-технологии, использованные ранее в антиковидных препаратах. Эти молекулы несут инструкции для выработки белков, необходимых для иммунного ответа.
Пока что тестирование прошло на мышах. Грызунам ввели меланому, затем одну группу лечили вакциной, вторую — нет. На 15-й день опухоли у привитых мышей заметно уменьшились, а к 22-му дню все выжившие были только в первой группе. Результат не гарантирует успеха у людей, но даёт веские основания продолжать исследования.
Вопросов пока больше, чем ответов. Например, куда именно вводить вакцину — прямо в опухоль или внутримышечно? Одно ясно: капельницы использовать нельзя — так препарат уходит в печень и теряет эффективность.
Есть и финансовая сторона — сейчас деньги выделены только на науку. В будущем потребуется финансирование для создания специализированной лаборатории, где будут синтезировать вакцину под каждого пациента.
Россия может первой представить миру вакцину от рака. Но конкуренция серьёзная — в мае аналогичный препарат показали разработчики, получившие Нобелевскую премию за антиковидные вакцины.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
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