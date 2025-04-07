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Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака

2:20
Наука

Ученые на пороге прорыва: в России разработали универсальную вакцину против всех видов рака. Сенсационная новость пришла из Центра им. Гамалеи — там заявили о создании вакцины, которая может бороться с любыми формами рака. Препарат уже показал впечатляющие результаты на первых испытаниях.

Офтальмологическая операция в Нижневартовске
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офтальмологическая операция в Нижневартовске

Не профилактика, а адресное лечение

"Это не прививка "на всякий случай” — мы не будем вакцинировать всех подряд", — поясняет академик Александр Гинцбург.

Вакцина предназначена только для пациентов, у которых уже диагностирован рак. Более того, препарат будет индивидуальным — подбираемым персонально под каждого больного.

Основа — проверенная мРНК-технология

Создание вакцины стало возможным благодаря федеральному финансированию. Разработка шла всего семь месяцев, но опиралась на мРНК-технологии, использованные ранее в антиковидных препаратах. Эти молекулы несут инструкции для выработки белков, необходимых для иммунного ответа.

Испытания начались — и результаты впечатляют

Пока что тестирование прошло на мышах. Грызунам ввели меланому, затем одну группу лечили вакциной, вторую — нет. На 15-й день опухоли у привитых мышей заметно уменьшились, а к 22-му дню все выжившие были только в первой группе. Результат не гарантирует успеха у людей, но даёт веские основания продолжать исследования.

Нюансы ещё предстоит проработать

Вопросов пока больше, чем ответов. Например, куда именно вводить вакцину — прямо в опухоль или внутримышечно? Одно ясно: капельницы использовать нельзя — так препарат уходит в печень и теряет эффективность.

Есть и финансовая сторона — сейчас деньги выделены только на науку. В будущем потребуется финансирование для создания специализированной лаборатории, где будут синтезировать вакцину под каждого пациента.

Мировая гонка за лекарством от рака началась

Россия может первой представить миру вакцину от рака. Но конкуренция серьёзная — в мае аналогичный препарат показали разработчики, получившие Нобелевскую премию за антиковидные вакцины.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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