Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс

Хочется выглядеть подтянуто к лету, но без утомительных скручиваний и марафонов? Йога — не только про релакс, но и про тонкую талию и крепкий пресс. При этом — без боли в пояснице и с пользой для пищеварения.
Йога активирует глубокие мышцы живота, улучшает осанку и помогает избавиться от вздутия. Главное — выбирать правильные асаны и использовать технику дыхания.
Йога-инструктор Далисер Седеньо рекомендует включать в практику более активные стили — например, виньясу или силовую йогу. Эти направления заставляют вас двигаться непрерывно, что ускоряет обмен веществ и работает как мягкое кардио.
Если вы занимались йогой, то могли слышать слово "бандха" — это энергетические замки, которые активируются за счёт сокращения определённых мышц. Самая важная для талии — Уддияна Бандха: вы втягиваете живот на выдохе и активируете центр тела. Это даёт эффект внутреннего пояса — живот становится подтянутым, а корпус устойчивым.
Завершите короткой скруткой.
Выполняйте этот цикл 3 раза. Тонус гарантирован.
Йога помогает не только расслабиться, но и создать фигуру мечты — без перегрузок и в гармонии с собой. Добавьте эти асаны в своё утро — и талия обязательно скажет спасибо. А заодно и спина, и настроение.
Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.