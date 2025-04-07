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Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс

2:48
Спорт

Хочется выглядеть подтянуто к лету, но без утомительных скручиваний и марафонов? Йога — не только про релакс, но и про тонкую талию и крепкий пресс. При этом — без боли в пояснице и с пользой для пищеварения.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Почему это работает

Йога активирует глубокие мышцы живота, улучшает осанку и помогает избавиться от вздутия. Главное — выбирать правильные асаны и использовать технику дыхания.

Йога-инструктор Далисер Седеньо рекомендует включать в практику более активные стили — например, виньясу или силовую йогу. Эти направления заставляют вас двигаться непрерывно, что ускоряет обмен веществ и работает как мягкое кардио.

Что такое бандхи и зачем они нужны

Если вы занимались йогой, то могли слышать слово "бандха" — это энергетические замки, которые активируются за счёт сокращения определённых мышц. Самая важная для талии — Уддияна Бандха: вы втягиваете живот на выдохе и активируете центр тела. Это даёт эффект внутреннего пояса — живот становится подтянутым, а корпус устойчивым.

5 йога-поз, которые подтянут живот и сделают талию тоньше

Уддияна Бандха (вакуум стоя или сидя)

  • Сделайте полный выдох и втяните пупок к позвоночнику.
  • Удерживайте 5 секунд, повторите 5 раз.

Навасана (поза лодки)

  • Сядьте, откиньтесь назад, поднимите ноги.
  • Руки вытянуты вперёд, спина прямая.
  • Удерживайте 30-40 секунд.

Чатуранга Дандасана (низкая планка)

  • Опуститесь из планки, удерживайте тело на весу.
  • Локти прижаты, живот напряжён.
  • 30 секунд.

Паривритта Уткатасана (поза скрученного стула)

  • Сядьте в "стул", сведите ладони перед грудью.
  • Поверните корпус и коснитесь локтем колена.
  • 30 секунд на каждую сторону.

Адхо Мукха Шванасана с коленом ко лбу (динамика)

  • Из "собаки мордой вниз" подтяните колено к лбу.
  • Меняйте ногу, по 20 повторов каждой.

Завершите короткой скруткой.

Ардха Матсиендрасана (скручивание сидя)

  • Сядьте, закиньте одну ногу на другую.
  • Поверните корпус, локоть упирается в колено.
  • 30 секунд на сторону.

Выполняйте этот цикл 3 раза. Тонус гарантирован.

Подведение итога: мягкий путь к сильному телу

Йога помогает не только расслабиться, но и создать фигуру мечты — без перегрузок и в гармонии с собой. Добавьте эти асаны в своё утро — и талия обязательно скажет спасибо. А заодно и спина, и настроение.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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