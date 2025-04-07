Вы не поверите, что ваши пионы могут так быстро зацвести! Секрет в правильной подкормке

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда пионы начинают свой путь к великолепию. Чтобы цветы радовали глаз и радовали своей красотой, им нужна поддержка в виде правильной подкормки. Но когда и чем лучше всего удобрять эти растения, чтобы получить не только пышную листву, но и крупные, яркие цветы?

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Когда и почему подкормка важна

Март — это идеальный месяц для удобрения пионов. Зимой растения пережили стресс, и их нужно быстро привести в форму. Весной они начинают активно расти, и чтобы усилить этот процесс, необходимо снабдить их нужными питательными веществами. Подкормка способствует росту крепких побегов, улучшению листьев и обеспечению обильного цветения. Кроме того, она повышает устойчивость к болезням, таким как серая гниль.

Какие удобрения выбрать

Пионы особенно нуждаются в фосфоре и калии, поскольку именно эти элементы отвечают за яркость цветов и их долговечность. Важно не переборщить с азотом, чтобы не вызвать чрезмерный рост листьев в ущерб цветению. Лучший вариант — многокомпонентные удобрения для цветущих растений. Они легко усваиваются, и вам не нужно беспокоиться о пропорциях.

Если вы предпочитаете натуральный уход, то используйте органические удобрения, такие как костная мука. Просто распределите около 2 горстей вокруг каждого растения, перемешайте с почвой и обильно полейте. Также хорошим вариантом будет компост или гранулированный навоз — они обеспечат растения всеми необходимыми веществами.

Как правильно вносить удобрения

После того как вы выбрали удобрение, аккуратно распределите его вокруг каждого растения. Важно не засыпать растения слишком глубоко, а только слегка перемешать с почвой, чтобы удобрение хорошо впиталось. После внесения подкормки обязательно полейте растения, чтобы удобрение равномерно распределилось по почве и начало действовать.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

