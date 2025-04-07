Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весенний уход за плодовыми деревьями — это не просто про "опрыскать от вредителей” и "удалить сухие ветки”. Именно в апреле, за 2-3 недели до цветения, закладывается потенциал урожая. Если дать яблоням и грушам всё необходимое сейчас — летом они вернут сторицей.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Почему в апреле важен именно азот

В этот период деревья особенно остро нуждаются в азоте. Он не только стимулирует активный рост зелени, но и играет ключевую роль в формировании будущих плодов. А ещё азот укрепляет иммунитет растений и делает их устойчивее к болезням.

Как правильно подкормить деревья

Разрыхлите почву в приствольном круге — это улучшит доступ питательных веществ к корням. Приготовьте раствор: В 10 литрах тёплой воды растворите 2-3 столовые ложки мочевины или аммиачной селитры.

Полученный раствор вылейте равномерно под каждое дерево по приствольному кругу.

Чем дополнить подкормку до и после цветения

До цветения можно добавить фосфор и калий — они помогут дереву направить силы на завязь.

После цветения в ход идут комплексные органические и минеральные удобрения — они обеспечивают полноценное развитие плодов до самого сбора.

Такой график питания — это простая и проверенная схема, чтобы деревья были крепкими, здоровыми и плодовитыми.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

