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Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит

2:31
Здоровье

На роскошном круизном лайнере Cunard's Queen Mary 2, совершающем четырёхнедельное путешествие по Карибскому морю, произошла вспышка норовируса. Более 200 пассажиров, а также 17 членов экипажа пострадали от этого заболевания.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by カテキン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) оперативно отреагировали на инцидент и сообщили о нём в Программу санитарной обработки судов (VSP). По данным CDC, 224 человека, что составляет 8,8% от общего числа пассажиров и экипажа, заболели во время круиза.

Лайнер, оснащённый 13 палубами, в настоящее время завершает своё месячное плавание. В ответ на вспышку заболевания CDC рекомендовал круизной компании Cunard, принадлежащей Carnival Corporation, усилить меры по дезинфекции и очистке судна. Были взяты образцы кала у пациентов для проведения лабораторных исследований, а также проведены консультации с VSP по вопросам санитарных процедур, сообщает британская Independent.

Пассажиры и члены экипажа, у которых были выявлены симптомы заболевания, были изолированы. VSP продолжает отслеживать ситуацию на судне и оценивать эффективность принимаемых мер.

Queen Mary 2 должна прибыть в Саутгемптон, Великобритания, 6 апреля, завершив своё кругосветное путешествие по восточной части Карибского бассейна. В ходе круиза лайнер посетил такие порты, как Нью-Йорк, Сент-Люсия, Барбадос, Доминика и Сент-Китс.

Компания Cunard заявила, что на борту лайнера было зафиксировано лишь небольшое количество случаев заболевания, и что они принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. После введения дополнительных протоколов охраны труда и техники безопасности число зарегистрированных случаев уже начало снижаться.

Круизные лайнеры обязаны сообщать о случаях желудочно-кишечных заболеваний в VSP, если более трёх процентов пассажиров или членов экипажа заболевают. В этом году CDC уже зафиксировал 12 вспышек подобных заболеваний на борту круизных судов, из которых 10 были вызваны норовирусом. В 2024 году было зарегистрировано 18 таких вспышек.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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