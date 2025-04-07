Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе, в пятницу, цена на золото испытала сильное давление, временно опустившись до 3015 долларов за унцию — самого низкого уровня за неделю.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Дополнительные проблемы возникли из-за принудительных ликвидаций активов в хедж-фондах, которые столкнулись с крупнейшими маржинальными требованиями со времен пандемии. Золото, как актив, часто используемый для диверсификации портфелей, начало распродажу из-за необходимости ликвидности.

Статистика занятости в США также усилила напряженность на рынках, уровень безработицы вырос до 4,2%. Прогнозы смягчения политики ФРС могут быть поставлены под сомнение.

Индекс доллара (DXY) подскочил на 1,14%, что также оказало давление на золото, поскольку его цена чувствительна к стоимости доллара, пишет bdor.

Уточнения

Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов.





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