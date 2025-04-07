61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции

3:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство культуры и туризма Турции получит рекордный бюджет на 2025 год — 53,2 миллиарда турецких лир, или около 1,5 миллиарда долларов. Из них более 37 миллиардов обеспечит государственное финансирование, остальное — привлечённые инвестиции. Это почти вдвое больше, чем ведомство получило два года назад.

Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Воздушные шары

Цифры внушительные, но остаётся главный вопрос: как ими распорядится министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и его команда?

По словам министра, Турция поднялась с 8-го на 5-е место в мире по количеству иностранных туристов и с 15-го на 7-е по доходам от туризма между 2017 и 2023 годами. За девять месяцев 2024 года страна заработала 47 миллиардов долларов, что на 6,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. План — принять 61 миллион туристов и заработать 60 миллиардов долларов до конца года.

Министерство уже обозначило приоритеты на следующий год: развитие круглогодичного туризма во всех 81 провинциях, больше бесплатных общественных пляжей, рост числа посещений музеев и завершение работ в ключевых культурных объектах — Археологическом музее Газиантепа, замке Шанлыурфа и Археологическом музее Хатая.

Но не все разделяют оптимизм. В обсуждениях бюджета эксперты поднимают более приземлённые вопросы.

"60 миллиардов долларов доходов от туризма соответствуют совокупному бюджету семи министерств. Однако по уровню финансирования Министерство культуры и туризма занимает лишь 15-е место среди 17 ведомств", — отметил депутат от ТЭЦ Анталии Сурури Чорабатыр.

Он также указал на отсутствие закона о профессиональных ассоциациях, который помог бы туротрасли навести порядок в своих нормах, правилах инвестирования и управлении.

Туризм в Турции обложен высокими налогами: с оборота взимается 2% налог на размещение. Министерство финансов ожидает, что только этот сектор принесёт 20 миллиардов лир в казну. По мнению Чорабатыра, эти средства стоит перенаправить на инфраструктуру туристических городов, совместно с местными муниципалитетами.

"Турбизнес нуждается в налоговых послаблениях. Рентабельность резко упала: затраты в евро за два года выросли на 70%. Это нарушает баланс между качеством сервиса и адекватной ценой, что всегда было нашим преимуществом в международной конкуренции", — подчеркнул он.

Недовольны и туроператоры. Они вспоминают, как из-за неудачной политики министерства Турция потеряла доходы от Фестиваля воздушных шаров в Каппадокии. Некоторые участники рынка уже опасаются проблем в сезоне-2025 — предлагаются даже скидки и фиксация цен в рублях для российского рынка.

Российские эксперты, в свою очередь, считают, что Турции стоит опасаться конкуренции. Поток туристов могут перетянуть на себя Египет и страны Азии.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

