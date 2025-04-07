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Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины

2:54
Спорт

Зажатая спина, сутулость, "деревянные" плечи — проблема знакомая многим, кто проводит день за компьютером. Исправить ситуацию поможет… обычный эспандер. Да, всего одна резинка и три упражнения — и вы почувствуете, как тело "разворачивается", а движения становятся свободнее.

Фитнес тренировка девушки
Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Фитнес тренировка девушки

Эти упражнения предложила команда Band Workout Pros, которая делает ставку на простоту и функциональность. Программа помогает не только улучшить подвижность верхней части спины и шеи, но и параллельно укрепить корпус, поясницу и бёдра.

Что вам понадобится

  • Эспандер средней или лёгкой сопротивляемости
  • Точка крепления выше уровня головы (турник, дверной косяк, труба)

Присед заключённого с лентой над головой

Прекрасно растягивает грудной отдел, плечи и одновременно тренирует мышцы кора и спины.

Как делать

  • Закрепите ленту на высоте.
  • Встаньте, повернувшись к точке крепления, лента проходит за спиной — на уровне лопаток.
  • Руки — за голову, локти разведены.
  • Слегка отойдите назад — лента должна натягиваться вперёд.
  • Присядьте, сохраняя прямую спину, корпус — напряжён.
  • Вернитесь в исходное положение.

Следите, чтобы пятки не отрывались, а локти не сводились.

Изометрический присед с наклонами в стороны

Тренирует боковые мышцы корпуса и стабилизаторы, улучшает контроль тела.

Как делать

  • Опуститесь в присед и зафиксируйтесь.
  • Наклонитесь вправо, касаясь локтем бедра.
  • Почувствуйте натяжение сбоку.
  • Вернитесь в центр и повторите в другую сторону.

Не наклоняйтесь вперёд — движение строго вбок!

Изометрический присед с разгибанием спины

Упражнение для тех, кто хочет "раскрыть" грудной отдел и улучшить осанку.

Как делать

  • Задержитесь в глубоком приседе.
  • Слегка наклонитесь вперёд, раскрывая грудную клетку.
  • Локти тянутся назад, спина ровная, пятки на полу.
  • Задержитесь и вернитесь.

Если пятки начинают отрываться — вы наклонились слишком сильно.

Сколько делать

  • Идеально — по 8-12 повторений каждого упражнения, 2 подхода. Можно использовать как отдельную тренировку на мобильность или включать в разминку перед основным занятием.

Заключение: одна лента — всё тело

Эта короткая программа с эспандером — простой способ вернуть подвижность и прокачать мышцы без тяжёлых весов. Особенно полезна тем, кто проводит много времени сидя или хочет улучшить осанку. Главное — регулярность и качественное выполнение. Начните с лёгкой ленты, работайте в комфортной амплитуде и не спешите — тело скажет спасибо.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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