Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины

Зажатая спина, сутулость, "деревянные" плечи — проблема знакомая многим, кто проводит день за компьютером. Исправить ситуацию поможет… обычный эспандер. Да, всего одна резинка и три упражнения — и вы почувствуете, как тело "разворачивается", а движения становятся свободнее.
Эти упражнения предложила команда Band Workout Pros, которая делает ставку на простоту и функциональность. Программа помогает не только улучшить подвижность верхней части спины и шеи, но и параллельно укрепить корпус, поясницу и бёдра.
Прекрасно растягивает грудной отдел, плечи и одновременно тренирует мышцы кора и спины.
Следите, чтобы пятки не отрывались, а локти не сводились.
Тренирует боковые мышцы корпуса и стабилизаторы, улучшает контроль тела.
Не наклоняйтесь вперёд — движение строго вбок!
Упражнение для тех, кто хочет "раскрыть" грудной отдел и улучшить осанку.
Если пятки начинают отрываться — вы наклонились слишком сильно.
Эта короткая программа с эспандером — простой способ вернуть подвижность и прокачать мышцы без тяжёлых весов. Особенно полезна тем, кто проводит много времени сидя или хочет улучшить осанку. Главное — регулярность и качественное выполнение. Начните с лёгкой ленты, работайте в комфортной амплитуде и не спешите — тело скажет спасибо.
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