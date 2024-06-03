JAMA: в новом исследовании выяснили, что люди с деменцией, которых оперировали при переломе шейки или головки бедра, живут дольше

Люди с деменцией, в случае перелома бедра живут дольше, если перелом прооперировали

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди с диагнозом деменция после перелома шейки бедра при условии, что его лечили хирургическим путём, живут дольше.

Фото: unsplash.com by Кристина Готтарди is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Учёные провели анализ данных 56 тысяч пожилых американцев, имеющих диагноз деменция. В 2017 и 2018 годах они перенесли перелом бедра — из них 59% сделали операции, а остальных лечили консервативным методом, пишет журнал JAMA Network Open.

Те пациенты, которым выполнили операцию, жили дольше, но это касается только тех, у кого был перелом шейки или головки бедренной кости. Данные этого нового исследования могут помочь людям с деменцией, их родственникам и врачам в принятии решения о дальнейшем лечении в случае перелома бедра.