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JAMA: в новом исследовании выяснили, что люди с деменцией, которых оперировали при переломе шейки или головки бедра, живут дольше

Люди с деменцией, в случае перелома бедра живут дольше, если перелом прооперировали

0:52
Здоровье

Люди с диагнозом деменция после перелома шейки бедра при условии, что его лечили хирургическим путём, живут дольше.

Люди с деменцией, в случае перелома бедра живут дольше, если перелом прооперировали
Фото: unsplash.com by Кристина Готтарди is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Учёные провели анализ данных 56 тысяч пожилых американцев, имеющих диагноз деменция. В 2017 и 2018 годах они перенесли перелом бедра — из них 59% сделали операции, а остальных лечили консервативным методом, пишет журнал JAMA Network Open.

Те пациенты, которым выполнили операцию, жили дольше, но это касается только тех, у кого был перелом шейки или головки бедренной кости. Данные этого нового исследования могут помочь людям с деменцией, их родственникам и врачам в принятии решения о дальнейшем лечении в случае перелома бедра.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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