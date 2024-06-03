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Критические ошибки при похудении: вот почему у вас не получается похудеть

Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и физическая активность

1:18
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Многие люди совершают серьёзные ошибки при похудении. Важно знать некоторые правила для поддержания своего здоровья.

Каковы основные ошибки при похудении

Дефицит калорий — основной способ похудения. Если вы занимаетесь спортом, не корректируя свой рацион, прогресса в похудении не будет. И, наоборот, похудеть без физической активности также сложно.

Тем не менее, вы не должны голодать. Вы должны получать достаточное количество питательных веществ для нормального функционирования организма: белков, жиров, углеводов, клетчатки. Вы должны чувствовать себя хорошо и бодро. Также важно высыпаться и отдыхать.

Если вы чувствуете, что ваше настроение меняется в негативную сторону более 2 недель, возможно, что-то не так. Вам также нужно знать, что сушёные и консервированные фрукты содержат много сахара и очень калорийны.

Можно ли пить кофе во время похудения

Согласно исследованиям, у тех людей, которые регулярно пьют кофе, метаболизм ускоряется.

Таким образом, этот напиток позволяет сжигать больше калорий в состоянии покоя или во время физической активности, что может привести к потере веса.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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