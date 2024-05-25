Спортсменам рассказали, какие связки наиболее уязвимы к разрывам

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Врач Саутин: проще всего травмировать крестообразные связки

1:42
Здоровье

Травматолог-ортопед Максим Саутин предупредил, что во время занятий спортом наиболее уязвимыми для травм являются крестообразные и голеностопные связки. В беседе с NEWS. ru врач пояснил, что проблемы с передней крестообразной связкой часто возникают у футболистов и спортсменов, занимающихся другими контактными видами спорта.

Врач Саутин: проще всего травмировать крестообразные связки
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

"Одной из самых популярных спортивных травм является повреждение передней крестообразной связки. Для футболистов и представителей контактных видов спорта, например, оно является довольно стандартным. Для многих из них это тяжелая травма коленного сустава, которая заканчивается спадом в карьере и даже её окончанием", — пояснил ортопед.

Согласно утверждениям Саутина, поклонникам горных лыж стоит быть осторожными из-за возможных повреждений наружных связок голеностопного сустава, особенно зимой, когда легко повернуть ногу на обледенелом участке. Врач отметил, что у таких спортсменов часто встречаются травмы передней таранной малоберцовой связки или их разрыв между малоберцовой и большой берцовой костями. Также, существует риск перелома наружной лодыжки.

Кроме того, по словам Саутина, спортсмены весьма часто подвержены повреждениям боковых связок пальцев кисти рук. Также во время активных физических нагрузок возможно повреждение ладьевидно-полулунной связки кистевого сустава. По высказыванию врача, данное повреждение обычно вызвано падением на руку. Он отметил, что травма может привести к артрозу в запястье.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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