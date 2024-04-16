Врач Демьяновская: стресс стимулирует активность нервной и иммунной систем

Врач поделилась информацией о благотворном действии стресса на здоровье

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Демьяновская описала ситуации, когда стресс может принести пользу здоровью.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Демьяновская объяснила, что стресс представляет собой не только реакцию на раздражители, а целый каскад биохимических процессов в организме, которые влияют на поведение, трудоспособность и общее состояние человека.

Однако, по утверждению невролога, стресс не всегда наносит ущерб здоровью. Врач отметила, что отрицательное воздействие возникает лишь при продолжительном стрессе. В тоже время, кратковременная нагрузка в некоторых случаях способна приносить пользу организму, помогая сконцентрироваться и решить важную задачу. Демьяновская также полагает, что временный стресс способен стимулировать работу нервной и иммунной систем, повышает интеллектуальную активность и, следовательно, помогает избежать снижения умственных способностей в пожилом возрасте.

Помимо этого, невролог заявляет, что, вопреки распространенному убеждению, стресс может быть вызван не только негативными событиями, но и радостными.

"На самом деле стрессовые реакции запускают любые внешние раздражители, при встрече с которыми психика и организм в целом отклоняются от состояния равновесия. Покупка новой квартиры, свадьба, рождение ребенка — тоже стресс, только со знаком плюс (эустресс)", — пояснила специалист, подчёркивая, что недостаток сна, скучная работа или нехватка питания также могут спровоцировать нервное перенапряжение.