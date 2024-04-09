Постоянная боль в трёх областях говорит о раке у женщины

Онколог Воробьёв: боль в пояснице может говорить о раке шейки матки

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание женщинам, чтобы не пропустить начавшуюся онкологию, в частности рак шейки матки. Об этом сообщает "Медикфорум".

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В этом случае, чем раньше вы обнаружите патологию, тем успешнее может оказаться лечение. Врач отметил, что такой вид рака не всегда сопровождается симптомами, но есть признаки, на которые важно обратить внимание.

"Боль в пояснице или тазу должна быть проверена, если она не проходит быстро (например, через две-три недели), особенно если для нее нет очевидной причины и она влияет на вашу обычную повседневную деятельность", — говорит врач-онколог.

Также эта боль может возникать в тазу, в нижней части живота.

Ещё нельзя игнорировать кровотечение, если оно не происходит в ожидаемые дни. Обратите внимание на характер выделений, не изменились ли они в цвете, консистенции, запахе. При обнаружении любого симптома стоит обратиться к врачу для обследования.