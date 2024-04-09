Постоянная боль в трёх областях говорит о раке у женщины

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Онколог Воробьёв: боль в пояснице может говорить о раке шейки матки

1:02
Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание женщинам, чтобы не пропустить начавшуюся онкологию, в частности рак шейки матки. Об этом сообщает "Медикфорум".

Онколог Воробьёв: боль в пояснице может говорить о раке шейки матки
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В этом случае, чем раньше вы обнаружите патологию, тем успешнее может оказаться лечение. Врач отметил, что такой вид рака не всегда сопровождается симптомами, но есть признаки, на которые важно обратить внимание.

"Боль в пояснице или тазу должна быть проверена, если она не проходит быстро (например, через две-три недели), особенно если для нее нет очевидной причины и она влияет на вашу обычную повседневную деятельность", — говорит врач-онколог.

Также эта боль может возникать в тазу, в нижней части живота.

Ещё нельзя игнорировать кровотечение, если оно не происходит в ожидаемые дни. Обратите внимание на характер выделений, не изменились ли они в цвете, консистенции, запахе. При обнаружении любого симптома стоит обратиться к врачу для обследования.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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