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Симптомы инсульта, которые можно заметить за неделю до удара

Neurology: головокружение может появляться за неделю до инсульта

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Здоровье

Журнал Neurology опубликовал материал, в котором говорится, что при инсульте важно как можно скорее оказать помощь человеку.

Neurology: головокружение может появляться за неделю до инсульта
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие считают, что он случается внезапно и неожиданно. Но зачастую перед инсультом могут возникать симптомы, которые являются предвестниками. Так, согласно проведенному исследованию, 23 процента пациентов с ишемическим инсультом испытывали микроинсульт за неделю до главного удара.

"Одним из характерных проявлений ТИА, которое можно заметить перед большим инсультом, является головокружение", — предупреждают неврологи.

Головокружение может длиться несколько минут или даже часов. Иногда несколько дней. Кроме того, головокружение могут сопровождать и другие симптомы, такие как потеря зрения, помутнение в глазах, проблема с координацией, спутанность сознания.

При появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу, чтобы предотвратить появление инсульта.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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