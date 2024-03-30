Симптомы инсульта, которые можно заметить за неделю до удара

Журнал Neurology опубликовал материал, в котором говорится, что при инсульте важно как можно скорее оказать помощь человеку.
Многие считают, что он случается внезапно и неожиданно. Но зачастую перед инсультом могут возникать симптомы, которые являются предвестниками. Так, согласно проведенному исследованию, 23 процента пациентов с ишемическим инсультом испытывали микроинсульт за неделю до главного удара.
"Одним из характерных проявлений ТИА, которое можно заметить перед большим инсультом, является головокружение", — предупреждают неврологи.
Головокружение может длиться несколько минут или даже часов. Иногда несколько дней. Кроме того, головокружение могут сопровождать и другие симптомы, такие как потеря зрения, помутнение в глазах, проблема с координацией, спутанность сознания.
При появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу, чтобы предотвратить появление инсульта.
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