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Как предотвратить весенний авитаминоз: добавьте эти продукты в свой рацион

Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья

0:58
Здоровье

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина поделилась информацией, как можно защитить себя от авитаминоза в весенний период.

Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья
Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По словам специалиста, важно есть цитрусовые, зелень и другие продукты, богатые витаминами.

"Для предотвращения весеннего авитаминоза важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зеленых листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами", — сказала Тананакина.

Врач отметила, что в этих продуктах есть витамины С, группы В и D. Кроме того, в них содержатся важные минералы, например, цинк, кальций, железо. Если в организме будет недостаток этих витаминов, то иммунитет ослабляется, портится состояние волос, кожи и ногтей, ухудшается самочувствие.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
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