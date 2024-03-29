Как предотвратить весенний авитаминоз: добавьте эти продукты в свой рацион

Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина поделилась информацией, как можно защитить себя от авитаминоза в весенний период.

Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По словам специалиста, важно есть цитрусовые, зелень и другие продукты, богатые витаминами.

"Для предотвращения весеннего авитаминоза важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зеленых листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами", — сказала Тананакина.

Врач отметила, что в этих продуктах есть витамины С, группы В и D. Кроме того, в них содержатся важные минералы, например, цинк, кальций, железо. Если в организме будет недостаток этих витаминов, то иммунитет ослабляется, портится состояние волос, кожи и ногтей, ухудшается самочувствие.