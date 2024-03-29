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Пять продуктов питания, способных поднять женское либидо

"Медикофорум": миндаль и арбуз способны поднять женское либидо

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Здоровье

Эксперты проинформировали, что женское либидо можно повысить, если добавить в рацион некоторые продукты питания, отвечающие за уровень тестостерона в крови. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

"Медикофорум": миндаль и арбуз способны поднять женское либидо
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Прежде всего, стоит включить в рацион миндаль. Он обеспечивает организм витамином Е. Прощенная пшеница повышает либидо благодаря усилению притока крови к органам и расслаблению сосудов, так как в ней содержится аминокислота аргинин.

Ещё один важный продукт — это тыквенные семечки. Они способны регулировать уровень тестостерона в крови. Для мужчин и женщин стоит употреблять соевые бобы. Они защищают мужской пол от простатита.

Последний продукт для повышения либидо: арбуз. В нём содержится цитруллин, который преобразуется в аргинин, усиливающий приток крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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