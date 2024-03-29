Пять продуктов питания, способных поднять женское либидо

Эксперты проинформировали, что женское либидо можно повысить, если добавить в рацион некоторые продукты питания, отвечающие за уровень тестостерона в крови. Об этом сообщает издание "Медикфорум".
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Прежде всего, стоит включить в рацион миндаль. Он обеспечивает организм витамином Е. Прощенная пшеница повышает либидо благодаря усилению притока крови к органам и расслаблению сосудов, так как в ней содержится аминокислота аргинин.
Ещё один важный продукт — это тыквенные семечки. Они способны регулировать уровень тестостерона в крови. Для мужчин и женщин стоит употреблять соевые бобы. Они защищают мужской пол от простатита.
Последний продукт для повышения либидо: арбуз. В нём содержится цитруллин, который преобразуется в аргинин, усиливающий приток крови.
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