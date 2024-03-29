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Cell Rep: здоровью женщин жирная и сладкая пища наносит меньше вреда, чем мужчинам

У женщин существует защитный механизм, который противостоит плохому влиянию жирных и сладких продуктов

1:06
Здоровье

В исследовательском институте Сидарс-Синай в США международная научная группа обнаружила, что в организме самок мышей присутствует защитный механизм, который лучше защищает мозг и сердечно-сосудистую систему от заболеваний, вызванных употреблением жирных и сладких продуктов, по сравнению с самцами. 

У женщин существует защитный механизм, который противостоит плохому влиянию жирных и сладких продуктов
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

В ходе экспериментов учёные выяснили, что при диете с содержанием жирной и углеводистой пищи, в мозге самок мышей не запускается воспалительный процесс и разрушительное воздействие такой пищи на их сердечно-сосудистую систему минимальное. А у самцов при таком же питании повреждение миокарда и мозга появлялись намного чаще. Результаты этих исследований публикуются в журнале Cell Reports (Cell Rep).

Исследователи полагают, что переедание, повышение уровня сахара и изменения состава жировой ткани приводят к опасному увеличению веса.

По мнению учёных, похожие защитные механизмы есть и у человека. Они предполагают, что эта способность нужна женщинам при безопасном наборе веса во время беременности.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
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