Ученые доказали, что беременность способствует омоложению организма

Омолаживающий процесс начнется спустя три месяца после родов

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи из Йельской медицинской школы выяснили, что беременность запускает процесс старения, однако после родов начинается процесс омоложения у матери. Исследование с результатами было опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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Для исследования было задействовано 119 женщин разных возрастов, которые сдали кровь на анализ ДНК в ранние, средние и поздние этапы беременности, а затем повторили процедуру после родов через три месяца. В период между начальной и конечной стадиями беременности биологический возраст матери увеличился на два с половиной года, однако после третьего послеродового месяца начался обратный процесс.

"Через три месяца после родов мы наблюдали удивительно большое снижение биологического возраста, у некоторых женщин на целых восемь лет, поэтому, хотя беременность увеличивает биологический возраст, в послеродовом периоде наблюдается явное и выраженное восстановление", — объяснил автор данного исследования Киран О'Доннелл.