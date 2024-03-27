Не тратьте время и деньги впустую: эти анализы можно не сдавать

Врач Садыков посоветовал не сдавать анализ на холестерин и уровень витамина Д

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что россияне имеют одни и те же заболевания, поэтому некоторые анализы можно не сдавать, так как большая вероятность того, что анализы будут плохими.

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Так, не стоит сдавать анализ на уровень витамина Д. Практически 80 процентов населения испытывают его нехватку. В северных регионах каждый житель имеет дефицит. Сдавать такой анализ нужно только тем, кто проходит специальное лечение.

Не показателен анализ на общий холестерин в крови. Лучше проверять соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в крови. Тогда можно будет выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Без сопутствующих симптомов, например, одышки, боли в груди, частого пульса, нет смысла делать электрокардиограмму.