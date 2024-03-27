Не тратьте время и деньги впустую: эти анализы можно не сдавать

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что россияне имеют одни и те же заболевания, поэтому некоторые анализы можно не сдавать, так как большая вероятность того, что анализы будут плохими.
Так, не стоит сдавать анализ на уровень витамина Д. Практически 80 процентов населения испытывают его нехватку. В северных регионах каждый житель имеет дефицит. Сдавать такой анализ нужно только тем, кто проходит специальное лечение.
Не показателен анализ на общий холестерин в крови. Лучше проверять соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в крови. Тогда можно будет выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Без сопутствующих симптомов, например, одышки, боли в груди, частого пульса, нет смысла делать электрокардиограмму.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.