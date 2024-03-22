5 причин, по которым необходимо использовать пульсометр во время тренировок

Пульсометр — это небольшое, но мощное устройство используется для измерения частоты сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM) во время тренировки в режиме реального времени. Некоторые тренажеры, такие как беговые дорожки, велосипедные дорожки, гребные тренажеры и эллиптические тренажеры, оснащены пульсометрами, которые измеряют электрический сигнал вашего сердца через ладони ваших рук. Существуют также носимые пульсометры (например, Apple Watch и Oura Ring), которые используют светодиодную подсветку для определения расширения кровеносных сосудов под поверхностью кожи, которые расширяются при увеличении частоты сердечных сокращений.
Так зачем же нужно пользоваться пульсометром во время тренировок?
Пульсометры измеряют частоту сердечных сокращений в ударах в минуту, чтобы предоставить вам информацию о том, в какой из пяти зон сердечного ритма вы находитесь — низкой, умеренной, аэробной и максимальной интенсивности. Знание того, в какой зоне сердечного ритма вы находитесь в данный момент во время тренировки, может помочь направлять и даже оптимизировать ваши тренировки для достижения целей в фитнесе.
Когда вы отслеживаете частоту сердечных сокращений с помощью монитора, ваши цифры будут отражать то, насколько интенсивно работает ваше сердце, перекачивая кровь и кислород к мышцам вашего тела. Со временем и во время тренировок вы заметите, что ваш ПУЛЬС становится не таким высоким, как раньше, что показывает ваш уровень выносливости и прогресса.
Пульсометры показывают, насколько интенсивно работает ваше сердце. Чрезмерная нагрузка на себя затянет ваше восстановление и может даже негативно сказаться на результатах следующего сеанса. Отслеживая частоту сердечных сокращений во время тренировки, вы можете лучше откалибровать интенсивность, чтобы обеспечить более быстрое восстановление и более последовательный режим тренировок.
Пульсометры позволяют оценить расход калорий во время тренировки с помощью формулы, которая учитывает множество факторов, включая ваш возраст, вес, пол и частоту сердечных сокращений, а также продолжительность и уровень интенсивности ваших упражнений.
Отслеживая частоту сердечных сокращений, вы можете определить, в какой зоне частоты сердечных сокращений вы находитесь в данный момент, что поможет вам адаптировать свои тренировки к достижению конкретных целей в фитнесе.
Теперь только вам решать, стоит ли носить пульсометр на тренировки.
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