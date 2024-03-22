5 причин, по которым необходимо использовать пульсометр во время тренировок

Почему нужно использовать пульсометр во время тренировки?

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Пульсометр — это небольшое, но мощное устройство используется для измерения частоты сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM) во время тренировки в режиме реального времени. Некоторые тренажеры, такие как беговые дорожки, велосипедные дорожки, гребные тренажеры и эллиптические тренажеры, оснащены пульсометрами, которые измеряют электрический сигнал вашего сердца через ладони ваших рук. Существуют также носимые пульсометры (например, Apple Watch и Oura Ring), которые используют светодиодную подсветку для определения расширения кровеносных сосудов под поверхностью кожи, которые расширяются при увеличении частоты сердечных сокращений.

Фото: tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Так зачем же нужно пользоваться пульсометром во время тренировок?

1. Оптимизация интенсивности тренировки

Пульсометры измеряют частоту сердечных сокращений в ударах в минуту, чтобы предоставить вам информацию о том, в какой из пяти зон сердечного ритма вы находитесь — низкой, умеренной, аэробной и максимальной интенсивности. Знание того, в какой зоне сердечного ритма вы находитесь в данный момент во время тренировки, может помочь направлять и даже оптимизировать ваши тренировки для достижения целей в фитнесе.

2. Отслеживание и улучшение уровня физической подготовки

Когда вы отслеживаете частоту сердечных сокращений с помощью монитора, ваши цифры будут отражать то, насколько интенсивно работает ваше сердце, перекачивая кровь и кислород к мышцам вашего тела. Со временем и во время тренировок вы заметите, что ваш ПУЛЬС становится не таким высоким, как раньше, что показывает ваш уровень выносливости и прогресса.

3. Предотвращение перенапряжения и травм

Пульсометры показывают, насколько интенсивно работает ваше сердце. Чрезмерная нагрузка на себя затянет ваше восстановление и может даже негативно сказаться на результатах следующего сеанса. Отслеживая частоту сердечных сокращений во время тренировки, вы можете лучше откалибровать интенсивность, чтобы обеспечить более быстрое восстановление и более последовательный режим тренировок.

4. Способствует снижению веса и сжиганию калорий

Пульсометры позволяют оценить расход калорий во время тренировки с помощью формулы, которая учитывает множество факторов, включая ваш возраст, вес, пол и частоту сердечных сокращений, а также продолжительность и уровень интенсивности ваших упражнений.

5. Персонализация программ тренировок

Отслеживая частоту сердечных сокращений, вы можете определить, в какой зоне частоты сердечных сокращений вы находитесь в данный момент, что поможет вам адаптировать свои тренировки к достижению конкретных целей в фитнесе.

Теперь только вам решать, стоит ли носить пульсометр на тренировки.