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Врач-невролог Елена Сурская рассказала, что женщины в возрасте 20-45 лет с мигренями подвержены риску инсульта в 3,5 раза чаще

Врач Сурская объяснила, кто находится в зоне риска по инсульту

1:38
Здоровье

Елена Сурская, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ N2 ФГБНУ "РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского” рассказала, что женщины в возрасте 20-45 лет с частыми мигренями находятся в зоне риска по инсульту. Об этом пишет "АиФ”.

Врач Сурская объяснила, кто находится в зоне риска по инсульту
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как у мужчин, так и у женщин инсульт вызывает тромбоз или эмболия сосуда, то есть его закупорка тромбом или пузырьком газа. Курение, лишний вес, наличие хронических заболеваний, например, диабета, увеличивают риск инсульта.

У женщин детородного возраста существуют дополнительные факторы риска — это приём гормональных контрацептивов (таблеток), беременность и частые мигрени, сопровождающиеся аурой (мушки в глазах, сияние и прочие зрительные изменения).

Есть так называемый мигренозный инсульт, который чаще всего случается у женщин в возрасте 20-45 лет. Риск такого инсульта у них в 3,5 раза выше, чем у мужчин. Случается он из-за изменений сосудов при мигрени.

"Самое опасное в этой ситуации то, что мигренозный инсульт протекает на фоне приступа мигрени, из-за чего пациенты не сразу обращаются за помощью”, — пояснила Елена Сурская.

Если вовремя не обратиться к врачу это может привести к инвалидизации и параличу. Этот тип инсульта очень сложно отличить от обычного. Но чаще всего при мигренозном инсульте боль концентрируется в одной половине головы, может присутствовать рвота и повышенная чувствительность к раздражителям.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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