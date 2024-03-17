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Для чего нужны SPF-стики и как их использовать

Лучшие солнцезащитные стики для лица: как использовать

1:33
Здоровье » Красота » Дерматология

Солнцезащитный стик представляет собой удобное средство для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут вызывать ускоренное старение кожи, солнечные ожоги и даже угрозу развития рака кожи. Защитить кожу лица особенно важно из-за глубокого проникновения ультрафиолетовых лучей. В таких случаях солнцезащитные стики становятся незаменимыми.

Лучшие солнцезащитные стики для лица: как использовать
Фото: academieshop.ru

SPF-стики представляют собой тюбики с солнцезащитным средством, напоминающие губную помаду, которые легко наносятся на кожу, особенно на труднодоступные участки, такие как кожа вокруг глаз или линия волос. Средства с SPF обладают цифровой маркировкой, отражающей степень защиты от солнечных лучей.

Солнцезащитные стики могут содержать два типа фильтров: физические, отражающие ультрафиолетовое излучение, и химические, поглощающие его. Большинство современных средств сочетают оба типа фильтров для максимальной эффективности.

Для выбора подходящего солнцезащитного стика важно учитывать фототип кожи, который определяется оттенком кожи. Удобство использования стиков также является ключевым критерием при оценке их эффективности.

Рейтинг солнцезащитных стиков зависит от удобства применения, эффективности защиты и качества состава. В этом контексте, стики от Shiseido с SPF 50+, La Roche с Anthelios XL и Collistar с SPF 50 заслуживают высоких оценок за свою эффективность и удобство использования.

СПФ ДЛЯ ЛИЦА / КОРЕЙСКИЙ ТРЕНД 2023 - обзор спф стиков
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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