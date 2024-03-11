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Влияние пандемии на кишечный микробиом: что показало исследование из Университетского колледжа Корка

Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию

1:11
Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Корка в Ирландии, обнаружило, что дети, родившиеся в период пандемии вируса SARS-CoV-2, обладают отличным составом кишечного микробиома по сравнению с другими детьми. В рамках этого специального исследования были изучены кишечные микробиомы детей, рожденных до и после начала пандемии. Результаты показали, что у детей, рожденных в период пандемии, наблюдается повышенное содержание бифидобактерий и снижение уровня токсичных организмов по сравнению с теми, кто родился до введения чрезвычайного положения и карантина. Исследование также выявило, что дети, родившиеся в период пандемии, имеют меньшую предрасположенность к аллергическим реакциям.

Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию
Фото: pixabey.com

Ученые считают, что эти результаты могут быть объяснены тем, что дети, рожденные в период пандемии, меньше подвергались контакту с внешними факторами, что в свою очередь снизило количество заболеваний и применение антибиотиков для лечения. Кроме того, карантинные меры и изоляция могли стимулировать женщин к продолжительному периоду грудного вскармливания, что является благоприятным фактором для здоровья младенцев.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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