Почему случайные тренировки могут не принести ожидаемых результатов

Зачем важно учитывать индивидуальные особенности при составлении тренировочного плана

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При разработке плана тренировок, опытные тренеры учитывают уникальные особенности и строение организма каждого человека. Если же вы предпочли заниматься без инструктора, не удивляйтесь, что упорные тренировки могут остаться без должного эффекта. Давайте разберемся в этом вместе.

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Одна из главных составляющих успеха в зале — это строгое следование режиму тренировок. Если подходить к тренировкам случайно, не придерживаясь плана, результаты могут оставаться незаметными, и желаемые изменения не произойдут. Некорректно составленная программа тренировок

Часто люди, не видя значительных изменений в своем теле, решают увеличить нагрузку или попробовать более сложные упражнения. Однако это часто приводит к негативным последствиям, таким как повышенный риск получения травм. Не стоит торопиться усложнять тренировки — все приходит со временем.

Привыкание

Важно помнить, что с помощью одних и тех же упражнений невозможно достаточно эффективно нагрузить все группы мышц. Поэтому даже самые любимые и результативные упражнения время от времени следует менять.