От воды до кофе: какие напитки помогают похудеть и оставаться здоровым

Напитки играют значительную роль в процессе снижения веса. Они способны ускорить метаболизм, стимулировать потребление калорий и зарядить организм энергией перед тренировками. Какие из них считаются наиболее полезными?
Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Кофе. Если речь не идет о кофе с добавками вроде молока и сахара, то чистый черный кофе можно смело признать ценным напитком для похудения. Он поднимает энергию организма перед тренировкой и, в целом, оказывает положительное воздействие на обмен веществ. Поэтому иногда можно побаловать себя чашечкой этого напитка.
Кокосовая вода. Этот напиток становится настоящим спасением для тех, кто следит за своим здоровьем, стремится к поддержанию фигуры и общего состояния организма. Эксперты советуют употреблять кокосовую воду несколько раз в неделю.
Вода. Без достаточного количества воды весь процесс похудения и поддержания здоровья просто невозможен. Поэтому важно научиться пить достаточное количество воды. Это приведет к улучшению качества кожи и общего состояния организма.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ