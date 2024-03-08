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От воды до кофе: какие напитки помогают похудеть и оставаться здоровым

Кофе и другие напитки: какие из них наиболее эффективны для похудения

1:06
Здоровье

Напитки играют значительную роль в процессе снижения веса. Они способны ускорить метаболизм, стимулировать потребление калорий и зарядить организм энергией перед тренировками. Какие из них считаются наиболее полезными?

Кофе и другие напитки: какие из них наиболее эффективны для похудения
Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Кофе. Если речь не идет о кофе с добавками вроде молока и сахара, то чистый черный кофе можно смело признать ценным напитком для похудения. Он поднимает энергию организма перед тренировкой и, в целом, оказывает положительное воздействие на обмен веществ. Поэтому иногда можно побаловать себя чашечкой этого напитка.
  • Кокосовая вода. Этот напиток становится настоящим спасением для тех, кто следит за своим здоровьем, стремится к поддержанию фигуры и общего состояния организма. Эксперты советуют употреблять кокосовую воду несколько раз в неделю.
  • Вода. Без достаточного количества воды весь процесс похудения и поддержания здоровья просто невозможен. Поэтому важно научиться пить достаточное количество воды. Это приведет к улучшению качества кожи и общего состояния организма.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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