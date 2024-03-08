Ключ к иммунитету: роль творога по мнению специалистов из Роспотребнадзора

Защитите свой организм: специалисты Роспотребнадзора о важности творога

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Роспотребнадзора подчеркнули важность употребления творога для жителей Красноярска. По их мнению, молочные продукты, в частности творог, играют ключевую роль в поддержании здоровья и профилактике вирусных заболеваний. Творог считается своеобразной "тяжелой артиллерией", благодаря своему богатому содержанию витамина А, который положительно влияет на множество процессов в организме. В частности, он стимулирует размножение лейкоцитов — клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с бактериями и вирусами, что способствует предотвращению их размножения. Поэтому регулярное употребление творога является важным элементом поддержания иммунитета.

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Кроме того, творог богат витамином B12 — в 100 граммах творога содержится 33% суточной нормы этого витамина, а также селеном, составляющим 55% ежедневной потребности организма, и витамином РР, который в 9% продукте содержит 20% необходимой суточной нормы. Эти элементы важны для общего здоровья организма и поддержания его функций.

Медики часто рекомендуют творог в качестве дополнительного средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также как профилактическое средство для снижения риска развития деменции.