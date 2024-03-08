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Ключ к иммунитету: роль творога по мнению специалистов из Роспотребнадзора

Защитите свой организм: специалисты Роспотребнадзора о важности творога

1:17
Здоровье

Специалисты из Роспотребнадзора подчеркнули важность употребления творога для жителей Красноярска. По их мнению, молочные продукты, в частности творог, играют ключевую роль в поддержании здоровья и профилактике вирусных заболеваний. Творог считается своеобразной "тяжелой артиллерией", благодаря своему богатому содержанию витамина А, который положительно влияет на множество процессов в организме. В частности, он стимулирует размножение лейкоцитов — клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с бактериями и вирусами, что способствует предотвращению их размножения. Поэтому регулярное употребление творога является важным элементом поддержания иммунитета.

Защитите свой организм: специалисты Роспотребнадзора о важности творога
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under CC BY-SA 2.5

Кроме того, творог богат витамином B12 — в 100 граммах творога содержится 33% суточной нормы этого витамина, а также селеном, составляющим 55% ежедневной потребности организма, и витамином РР, который в 9% продукте содержит 20% необходимой суточной нормы. Эти элементы важны для общего здоровья организма и поддержания его функций.

Медики часто рекомендуют творог в качестве дополнительного средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также как профилактическое средство для снижения риска развития деменции.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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