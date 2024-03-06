Забота о здоровье весной: советы врача по укреплению иммунитета

Как избежать заболеваний в начале весны: советы эксперта

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда наступает весна, многие люди ошибочно полагают, что морозы ушли навсегда, и начинают активно избавляться от зимней одежды в ожидании благоприятной погоды.

Фото: yavtope.ru

Врач общей практики Лев Авербах разъяснил, какие меры предосторожности стоит принимать в начале этого времени года, чтобы избежать заболеваний. По его мнению, для поддержания здоровья и укрепления иммунитета весной важно улучшить качество питания и увеличить физическую активность. Кроме того, эксперт подчеркнул, что ни одни витамины не помогут, если человек не ведет здоровый образ жизни. Также стоит избегать резкого перехода на легкую одежду, поскольку именно в это время года возрастает риск простудных заболеваний из-за колебаний температуры.

"Витамины не нужны. Здоровое питание, хороший сон, физическая подготовка — вот и все", — поделился Авербах.

Роспотребнадзор также рекомендует следить за правильным питанием, отказаться от вредных привычек, обеспечить себе достаточный сон и уделить внимание физической активности.