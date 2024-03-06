Опасности в бассейне: советы акушер-гинеколога о защите от инфекций кожи

Бассейн и инфекции: советы от акушер-гинеколога о защите от бактерий и грибков

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В использовании бассейна могут крыться разнообразные инфекционные риски, как подчеркнула акушер-гинеколог Виктория Мариновская. По её словам, аллергические реакции на химические средства для очистки воды — распространенное явление. Кроме того, в общественных бассейнах можно подхватить бактериальные и грибковые инфекции кожи. Мариновская предупреждает о возможности обитания синегнойной палочки в воде, что может вызвать появление красной гнойной сыпи вокруг волосяных фолликулов, сопровождающейся зудом и болевыми ощущениями. Такие инфекции требуют лечения антибиотиками. Кроме того, контакт с грибками, которые могут присутствовать на плитке, раздевалке и в душевых, может привести к заражению грибком ногтей и стоп.

Фото: swimming.by

"Действительно, это может стать спусковым крючком, если бассейн не обрабатывается по СанПину или если гигиена нарушена. Например, посетители не принимают душ до и после бассейна, используют гигиеническое средство с кислотным или щелочным составом", — пояснила врач.

Специалист также подчеркивает, что существует риск заражения кишечными вирусами в бассейне, что может привести к жалобам на вагиноз или кандидоз у пациентов. Однако, как замечает Мариновская, инфекции, передающиеся половым путем, не могут быть заражены в бассейне, поскольку для передачи таких инфекций требуется прямой половой контакт.