Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Международный экономический форум стран СНГ состоится в Москве
Видео издевательства над молодым человеком в колледже Ипатово вызвало возмущение в сети
Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку Виктории Нуланд
Восемь признаков того, что вам пора сменить косметолога
В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что русские — великая нация
В Домодедово угнали грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей
Потребление мяса в России достигло рекордного уровня
Сорт томатов "Леденец"
Опасности в бассейне: советы акушер-гинеколога о защите от инфекций кожи

Бассейн и инфекции: советы от акушер-гинеколога о защите от бактерий и грибков

1:24
Здоровье

В использовании бассейна могут крыться разнообразные инфекционные риски, как подчеркнула акушер-гинеколог Виктория Мариновская. По её словам, аллергические реакции на химические средства для очистки воды — распространенное явление. Кроме того, в общественных бассейнах можно подхватить бактериальные и грибковые инфекции кожи. Мариновская предупреждает о возможности обитания синегнойной палочки в воде, что может вызвать появление красной гнойной сыпи вокруг волосяных фолликулов, сопровождающейся зудом и болевыми ощущениями. Такие инфекции требуют лечения антибиотиками. Кроме того, контакт с грибками, которые могут присутствовать на плитке, раздевалке и в душевых, может привести к заражению грибком ногтей и стоп.

Бассейн и инфекции: советы от акушер-гинеколога о защите от бактерий и грибков
Фото: swimming.by

"Действительно, это может стать спусковым крючком, если бассейн не обрабатывается по СанПину или если гигиена нарушена. Например, посетители не принимают душ до и после бассейна, используют гигиеническое средство с кислотным или щелочным составом", — пояснила врач.

Специалист также подчеркивает, что существует риск заражения кишечными вирусами в бассейне, что может привести к жалобам на вагиноз или кандидоз у пациентов. Однако, как замечает Мариновская, инфекции, передающиеся половым путем, не могут быть заражены в бассейне, поскольку для передачи таких инфекций требуется прямой половой контакт.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Последние материалы
Восемь признаков того, что вам пора сменить косметолога
В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что русские — великая нация
В Домодедово угнали грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей
Потребление мяса в России достигло рекордного уровня
Сорт томатов "Леденец"
Китайский грузовик со старта производства был похож на российский "Урал", но затем инженеры сделали его уникальным
Посол Германии Бергер считает утечку переговоров военных "хорошим уроком"
Крымчане получили тюремный срок за выращивание и продажу каннабиса
Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников