Средиземноморская диета для пожилых: советы эксперта по укреплению здоровья

Как поддержать здоровье в пожилом возрасте: советы о питании и активности

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины и мужчины пожилого возраста должны следовать определенным правилам питания, чтобы поддерживать свое здоровье и чувствовать себя хорошо.

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Доктор Надежда Рунихина рекомендует старшему поколению обратить внимание на средиземноморскую диету, которая способствует укреплению сосудов.

Этот вид питания предполагает употребление большего количества растительных продуктов и рыбы, а также использование оливкового масла в качестве основного источника жиров. По словам специалиста, с возрастом сосуды теряют свою эластичность и становятся менее гибкими. Это происходит не только в силу естественного процесса старения, но и из-за неправильного питания, например, избытного потребления сахара, соли и животных жиров.

Кроме того, как отмечает Рунихина, для поддержания здоровья необходима регулярная физическая активность. Хотя прогулки могут быть полезны, уровень физической нагрузки все же следует обсудить с лечащим врачом.