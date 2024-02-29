Некоторые виды пищи могут быть полезны для долголетия

Найдено химическое соединение в пище, продлевающее жизнь

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Китайские учёные опубликовали исследование о флавонолах и продуктах, положительно влияющих на продолжительность жизни. Они исследовали пищевые предпочтения американцев и установили, что большое содержание флавонола существенно снижало риск развития раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Так по онкологии снижение риска заболевания составило до 55%.

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Флавонолы - это группа природных фенольных соединений, которые обладают широким спектром полезных свойств, включая антиоксидантные, противовоспалительные и антиаллергенные. Они содержатся в различных продуктах питания и напитках, особенно во фруктах, овощах, чае и красном вине. Флавонолы могут помочь снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Флавонолы содержатся в различных продуктах, включая фрукты, овощи, чай, красное вино и специи. Некоторые из наиболее богатых источников флавонолов включают темный шоколад, красное вино, ягоды, зеленый чай, лук, чеснок и куркуму.