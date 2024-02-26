Офтальмологи рассказали, как по цвету зрачков на фотографиях со вспышкой можно определить состояние здоровья глаз

Офтальмологи рассказали, почему зрачки получаются красными на фотографиях со вспышкой

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В прежние времена, когда никто ещё не пользовался фотошопом, на фотографиях часто можно было увидеть родных, друзей и знакомых с красными зрачками. У многих ещё не старых людей до сих пор хранятся такие фотографии в альбомах. Чисто эстетически такой "устрашающий" вид портит человека и омрачает воспоминания о приятном моменте, запечатлённом на снимке, однако, с точки зрения медицины, человек имеет все основания порадоваться, если его зрачки на фотографиях со вспышкой приобретают красноту.

Фото: unsplash.com by Rosalind Chang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что красные зрачки на фото говорят о том, что у человека абсолютно здоровые глаза, поскольку при вспышке глаза просвечиваются до пространства, где расположены кровеносные сосуды. Эффект красных глаз свидетельствует о том, что кровь нормально циркулирует внутри сетчатки.

Если на фото человек получается "разноглазым", то есть один зрачок у него чёрный, другой красный, возможно, этот человек болен косоглазием.

Если зрачки на фото получаются белыми, это верный признак того, что срочно пора обращаться к врачу. Такой цвет может указывать на редкий тип рака - ретинобластому. Также такое иногда бывает, если у человека отслаивается сетчатка.

Если зрачки получаются жёлтыми, это говорит о редкой врождённой болезни Коутса, которая может привести к частичной или полной слепоте.