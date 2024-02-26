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Офтальмологи рассказали, как по цвету зрачков на фотографиях со вспышкой можно определить состояние здоровья глаз

Офтальмологи рассказали, почему зрачки получаются красными на фотографиях со вспышкой

1:26
Здоровье

В прежние времена, когда никто ещё не пользовался фотошопом, на фотографиях часто можно было увидеть родных, друзей и знакомых с красными зрачками. У многих ещё не старых людей до сих пор хранятся такие фотографии в альбомах. Чисто эстетически такой "устрашающий" вид портит человека и омрачает воспоминания о приятном моменте, запечатлённом на снимке, однако, с точки зрения медицины, человек имеет все основания порадоваться, если его зрачки на фотографиях со вспышкой приобретают красноту.

Офтальмологи рассказали, почему зрачки получаются красными на фотографиях со вспышкой
Фото: unsplash.com by Rosalind Chang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что красные зрачки на фото говорят о том, что у человека абсолютно здоровые глаза, поскольку при вспышке глаза просвечиваются до пространства, где расположены кровеносные сосуды. Эффект красных глаз свидетельствует о том, что кровь нормально циркулирует внутри сетчатки.

Если на фото человек получается "разноглазым", то есть один зрачок у него чёрный, другой красный, возможно, этот человек болен косоглазием.

Если зрачки на фото получаются белыми, это верный признак того, что срочно пора обращаться к врачу. Такой цвет может указывать на редкий тип рака - ретинобластому. Также такое иногда бывает, если у человека отслаивается сетчатка.

Если зрачки получаются жёлтыми, это говорит о редкой врождённой болезни Коутса, которая может привести к частичной или полной слепоте.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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