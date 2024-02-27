Здоровое сердце начинается с вас: несколько советов врача-кардиолога для контроля давления

Врач-кардиолог из медицинского центра "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева отметила, что основная ошибка, совершаемая людьми с высоким артериальным давлением, заключается в игнорировании рекомендаций врачей.
По её мнению, пациентам необходимо строго следовать DASH-диете, ограничивая употребление соли и вредной пищи. Тем не менее, многие пренебрегают этими рекомендациями, что может привести к серьезным последствиям.
Также крайне важно регулярно принимать гипотензивную терапию по предписанию врача, даже если утреннее давление кажется нормальным. Несоблюдение рекомендаций, включая самостоятельное изменение дозировки препаратов, может снизить эффективность лечения.
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