Эндокринолог Анастасия Фатеева сообщила, что рак щитовидной железы может проявиться в результате лечения других видов онкологических заболеваний. Она также отметила, что постоянное облучение радиацией увеличивает риск развития опухолей в этом органе, особенно это актуально для медицинских специалистов, таких как рентгенологи.
Фатеева подчеркнула, что значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы, особенно в области головы, шеи или грудной клетки. Часто это происходит в процессе лечения других видов рака, таких как лимфома или рак молочной железы. Также некоторые люди подвергаются этому риску из-за своей профессиональной деятельности, например, рентгенологи.
Она также отметила, что злокачественные опухоли могут возникать на фоне долгосрочного наличия аденомы щитовидной железы, а также при наследственных заболеваниях, таких как синдромы Карни и Каудена, а также семейный аденоматозный полипоз.
Фатеева также добавила, что если у члена семьи уже был диагностирован рак щитовидной железы, то это увеличивает риск развития этого заболевания у других родственников.
13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад и пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказались по поводу завершении карьеры немецким биатлонистом Бенедиктом Доллем.