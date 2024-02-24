У вас один новый гость: это страшная раковая опухоль, которая не щадит никого

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Эндокринолог Фатеева рассказала, кому грозит рак щитовидной железы

1:11
Здоровье

Эндокринолог Анастасия Фатеева сообщила, что рак щитовидной железы может проявиться в результате лечения других видов онкологических заболеваний. Она также отметила, что постоянное облучение радиацией увеличивает риск развития опухолей в этом органе, особенно это актуально для медицинских специалистов, таких как рентгенологи.

Эндокринолог Фатеева рассказала, кому грозит рак щитовидной железы
Фото: openverse.org by elements_of_this_world is licensed under CC BY 2.0.

Фатеева подчеркнула, что значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы, особенно в области головы, шеи или грудной клетки. Часто это происходит в процессе лечения других видов рака, таких как лимфома или рак молочной железы. Также некоторые люди подвергаются этому риску из-за своей профессиональной деятельности, например, рентгенологи.

Она также отметила, что злокачественные опухоли могут возникать на фоне долгосрочного наличия аденомы щитовидной железы, а также при наследственных заболеваниях, таких как синдромы Карни и Каудена, а также семейный аденоматозный полипоз.

Фатеева также добавила, что если у члена семьи уже был диагностирован рак щитовидной железы, то это увеличивает риск развития этого заболевания у других родственников.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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