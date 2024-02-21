Важная информация: как правильно пользоваться общественным туалетом

Врач Десаи рассказала, как пользоваться общественными туалетами

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач специалист по неотложной медицинской помощи Пунам Десаи поделилась советами относительно использования общественных туалетов. Она рекомендует использовать унитаз в общественных туалетах вместо того, чтобы нависать над ним или становиться на него ногами.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это более гигиеничный метод, поскольку он предотвращает попадание микробов на сиденье. Однако, если человек не садится, то есть риск повреждения мышц таза.

Дополнительно, использование одноразовых накладок делает использование общественных туалетов еще безопаснее.