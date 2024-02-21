Врач специалист по неотложной медицинской помощи Пунам Десаи поделилась советами относительно использования общественных туалетов. Она рекомендует использовать унитаз в общественных туалетах вместо того, чтобы нависать над ним или становиться на него ногами.
Это более гигиеничный метод, поскольку он предотвращает попадание микробов на сиденье. Однако, если человек не садится, то есть риск повреждения мышц таза.
Дополнительно, использование одноразовых накладок делает использование общественных туалетов еще безопаснее.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.