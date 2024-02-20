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Самая полезная сладость для печени: это всеми любимое лакомство может стать альтернативой лекарствам

Врачи назвали мармелад полезным для печени десертом

1:09
Здоровье

Исследования выявили, что мармелад, содержащий натуральные компоненты, такие как пектин, агар-агар и желатин, может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, печень и другие органы.

Врачи назвали мармелад полезным для печени десертом
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Ученые утверждают, что употребление сладостей не всегда негативно сказывается на здоровье. Диетологи подчеркивают, что мармелад способствует улучшению функционирования печени, снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и помогает выводить токсины из организма.

Этот десерт богат витаминами (в частности, витаминами С и группы В), минералами (магний, калий, железо) и аминокислотами, необходимыми для нормального функционирования организма. Однако следует помнить, что мармелад является калорийным продуктом, поэтому его употребление требует осторожности.

Перед тем как добавить мармелад в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть проблемы с лишним весом, диабетом или гастритом. Мармелад может быть хорошей альтернативой лекарственным препаратам, но его использование должно быть согласовано с медицинскими специалистами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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