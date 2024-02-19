Здоровье кожи и безопасность: это правильное время пребывания в горячей ванне. Слишком долго сидеть в ней вредно

Терапевт Винарская заявила, что время приёма горячей ванны не должно превышать 15-20 минут

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптимальная продолжительность пребывания в горячей ванне представляет собой важный фактор для обеспечения безопасности во время этой расслабляющей процедуры. Согласно заявлению российского врача-терапевта Натальи Винарской, идеальным считается время принятия от 15 до 20 минут.

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Специалист отмечает, что длительное пребывание в горячей воде обычно приводит к общему перегреву организма, что может вызвать головокружение, учащение сердцебиения и даже привести к обморокам.

Повышенная температура воды стимулирует потоотделение, что может привести к обезвоживанию. В случае, если время в ванне превышает 20 минут, рекомендуется выпить стакан воды, чтобы восполнить потерю жидкости, отмечает терапевт.

Существуют также методические рекомендации по частоте принятия горячих ванн. Их рекомендуется принимать не более 2-3 раз в неделю.

Эксперт объясняет, что частые ванны могут нарушить естественный защитный барьер кожи. Это связано с тем, что горячая вода и пар удаляют естественные масла с поверхности кожи, которые защищают её от внешних факторов и помогают сохранить влагу. У людей с чувствительной или склонной к сухости кожей горячие ванны могут усугубить сухость и привести к дискомфорту, предупреждает Винарская.

Также есть категории людей, которым рекомендуется воздержаться от принятия горячих ванн. Сюда входят люди с низким артериальным давлением (гипотоники), а также те, кто склонен к аллергическим реакциям. В период обострения кожных или инфекционных заболеваний следует отказаться от ванн, так как такие процедуры могут способствовать развитию инфекций, особенно у женщин, нарушая микрофлору половых органов.

Эксперт отмечает, что горячая вода расширяет кровеносные сосуды, усиливает кровоток и, следовательно, снижает артериальное давление. Это может вызвать головокружение, учащённое сердцебиение и усиление головной боли, особенно если она уже присутствует.

Многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение, а соль может высушить кожу. Поэтому при выборе средств для пенных ванн стоит отдавать предпочтение эмолентам и гипоаллергенным продуктам с нейтральным составом, заключает эксперт.