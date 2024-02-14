Дополните свой рацион этой рыбой: холестериновые бляшки уйдут навсегда, а сердцу станет легче

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Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина

1:17
Здоровье

Исследование, проведённое американскими учёными из медицинского кампуса Университета Колорадо в Аншутце (CU Anschutz) подтверждает, что включение некоторых видов рыб в рацион может положительно сказаться на уровне холестерина в крови.

Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина
Фото: wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе исследования особое внимание было уделено лососю, который известен своим богатым содержанием витаминов, минералов и Омега-3 жирных кислот. Эти компоненты, по данным исследования, не только снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но также эффективно уменьшают уровень холестерина в крови.

В эксперименте приняли участие 41 человек в возрасте от 30 до 69 лет, страдающих избыточным весом или ожирением, придерживающихся средиземноморской диеты и употребляющих две порции лосося еженедельно.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном улучшении показателей холестерина участников благодаря регулярному употреблению лосося. Для достижения заметного эффекта рекомендуется включать лосось в рацион от двух до четырёх раз в неделю.

Лосось является частью семейства Salmonidae и Oncorhynchus, отличающегося разнообразием и богатством состава. В мясе лососевых отсутствуют углеводы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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