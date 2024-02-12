Фрукт, которые поделится "кайфом": назван легальный источник гормона счастья

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах бананов

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из краевого управления Роспотребнадзора делились с россиянами информацией о пользе и вреде бананов, а также дали рекомендации по их правильному хранению.

Фото: wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бананы богаты калием и содержат триптофан, который в нашем организме превращается в "гормон счастья". Благодаря клетчатке этот фрукт способствует стабилизации уровня глюкозы в крови и богат полезными витаминами и минералами.

Однако у бананов есть и недостатки. Высокое содержание углеводов и возможность вызывать вздутие — среди них. Специалисты также отмечают, что бананы взаимодействуют с некоторыми лекарствами и могут повысить уровень калия в крови до опасных значений для здоровья.

Хранить бананы в холодильнике не рекомендуется, поскольку при низких температурах они выделяют этилен — газ, способствующий их быстрому созреванию и возможной порче других фруктов и овощей. Идеальным вариантом будет поместить бананы в отдельный контейнер с плотной крышкой.