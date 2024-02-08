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С моста в прорубь: какие опасности для здоровья несет за собой экстремальное закаливание

Врач Павлова назвала связь между экстремальным закаливанием и проблемами со здоровьем

1:11
Здоровье

Обливание холодной водой, принятие ледяных ванн и другие формы экстремального закаливания могут увеличить стресс и ускорить процесс старения организма. Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась этой информацией.

Врач Павлова назвала связь между экстремальным закаливанием и проблемами со здоровьем
Фото: Wikipedia by Vitaliy Ankov is licensed under CC-BY-SA 3.0

При крайне низких температурах организм вырабатывает большое количество кортизола и адреналина — гормонов, которые также увеличиваются при стрессе.

Это может привести к резкому повышению бодрости. Экстремальное закаливание также может быть полезным для тренировки сосудов. Однако, если это не делать регулярно, переохлаждение может вызвать преждевременное старение. Кроме того, вместо редких простуд можно получить обратный эффект.

"Важно различать закаливание и переохлаждение. Всегда нужно одеваться под погоду — голые щиколотки не добавят вам здоровья, а скорее уменьшат иммунитет и повысят риск заболеть. Кроме того, у всех процедур есть свои противопоказания.

Например, гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует злоупотреблять закаливанием. Даже видимо здоровый человек не всегда может без последствий перенести окунание в прорубь", — пояснила Павлова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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