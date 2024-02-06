Как понять, что скоро в гости придет инсульт: самые необычные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Невролог Голубинская назвала эпилептический приступ самым необычным симптомом инсульта

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Ольга Голубинская поделилась информацией о том, что эпилептический приступ может быть признаком инсульта. К индикаторам инсульта относятся очевидные признаки, такие как паралич конечностей, асимметрия лица, потеря сознания, расстройство речи, сильная головная боль, внезапное нарушение памяти.

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Но существуют и другие симптомы, такие как резкое ухудшение зрения или эпилептический приступ, который легко может быть путан с обмороком, отметила врач. Голубинская подчеркнула, что иногда человек может просто застыть, фиксируя взгляд в одной точке, словно находясь в трансе, видеть образы, наподобие мультиков, и испытывать странные запахи. Также могут проявляться стереотипные движения.

Врач подчеркнула важность внимание к любым неврологическим симптомам, таких как онемение руки, щеки, перекос лица, ухудшение зрения, покалывание кончиков пальцев, и призвала обращаться к врачу при их появлении. Она предупредила, что игнорирование подобных сигналов может привести к повторному острому нарушению мозгового кровообращения с серьезными последствиями.