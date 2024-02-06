Как понять, что скоро в гости придет инсульт: самые необычные симптомы, на которые стоит обратить внимание

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Невролог Голубинская назвала эпилептический приступ самым необычным симптомом инсульта

1:10
Здоровье

Невролог Ольга Голубинская поделилась информацией о том, что эпилептический приступ может быть признаком инсульта. К индикаторам инсульта относятся очевидные признаки, такие как паралич конечностей, асимметрия лица, потеря сознания, расстройство речи, сильная головная боль, внезапное нарушение памяти.

Невролог Голубинская назвала эпилептический приступ самым необычным симптомом инсульта
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Но существуют и другие симптомы, такие как резкое ухудшение зрения или эпилептический приступ, который легко может быть путан с обмороком, отметила врач. Голубинская подчеркнула, что иногда человек может просто застыть, фиксируя взгляд в одной точке, словно находясь в трансе, видеть образы, наподобие мультиков, и испытывать странные запахи. Также могут проявляться стереотипные движения.

Врач подчеркнула важность внимание к любым неврологическим симптомам, таких как онемение руки, щеки, перекос лица, ухудшение зрения, покалывание кончиков пальцев, и призвала обращаться к врачу при их появлении. Она предупредила, что игнорирование подобных сигналов может привести к повторному острому нарушению мозгового кровообращения с серьезными последствиями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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