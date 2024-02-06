Развеян самый главный миф похудения: девочки, выдыхайте и кушайте со спокойной совестью

Врачи заявили, что после восьми часов вечера можно есть без вреда для фигуры

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теория о том, что употребление пищи в поздний период может привести к увеличению общего числа калорий, частично является мифом. Некоторые ученые полагают, что "ночной зажор" не соответствует нашему циркадному ритму — циклическим изменениям интенсивности биологических процессов в течение суток.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно циркадному ритму, ночь предназначена для сна, а не для приема пищи. Это подтверждается исследованиями на животных, которые показали, что мыши, потребляющие пищу вечером или ночью, набирают больше веса, даже если объем потребляемой пищи одинаков.

Однако исследования среди людей приводят к другим результатам: время приема пищи оказывает меньшее воздействие на вес, чем ее калорийность. На основе анализа пищевых привычек 59 взрослых, ученые выявили интересную закономерность — те, кто ужинал поздно, съедали больше калорий, чем те, кто завершал ужин до 20.00. Люди, осуществляющие полуночные походы к холодильнику между 23.00 и 5.00, в среднем потребляли на 500 калорий больше в день.

Почему в ночное время возникает желание употребить сладкое и калорийное? Обычно это связано либо с сильным стрессом, который человек пытается "заесть", либо с хроническим пищевым расстройством, также связанным со стрессом. Повышенный аппетит может быть вызван гормональными изменениями или бессонницей, и в таких случаях предпочтение отдается калорийной пище, такой как газировка, пицца, мороженое, чипсы.

Существуют вполне обоснованные причины для позднего ужина, например, у людей, работающих ночью, обед часто приходится на поздний вечер, включая быстрые перекусы, такие как пирожки или пицца.

Если у вас нет объективных причин ужинать поздно, важно разобраться, что побуждает вас обращаться к холодильнику в поздний час. Стресс, который приводит к перееданию, и хроническая бессонница оказывают более существенное воздействие на физическое и психическое здоровье, чем поздний ужин. В случае постоянных проблем обратитесь к врачу или психотерапевту.

Если необходимо ужинать поздно или вы не хотите отказываться от этой привычки, старайтесь выбирать низкокалорийные продукты с высокой пищевой ценностью. Примеры включают морковь, сельдерей, яблоки, грейпфрут, кисломолочные продукты, отварное мясо птицы, нежирную рыбу, авокадо, тушеные овощи и ягоды.

Кроме того, если вечером ощущается голод, возможно, следует пересмотреть свой завтрак, поскольку высококалорийный завтрак может длительно удовлетворять чувство сытости и предотвращать "ночной зажор".